Стали известны сроки восстановления пострадавших от атаки БПЛА квартир в Уфе

В Уфе пострадавшие от атаки БПЛА квартиры восстановят до конца сентября. Об этом стало известно сегодня во время рабочей поездки исполняющего обязанности главы уфимской администрации.

Напомним, в здании пострадали четыре помещения: одно нежилое и три квартиры. В первую очередь сейчас подрядчик взялся за коммунальные сети, для того чтобы успеть подготовить дом к опрессовке. Также восстановят конструктив здания, квартиры сдадут в предчистовой отделке.