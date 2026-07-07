В Уфе пострадавшие от атаки БПЛА квартиры восстановят до конца сентября. Об этом стало известно сегодня во время рабочей поездки исполняющего обязанности главы уфимской администрации.
Напомним, в здании пострадали четыре помещения: одно нежилое и три квартиры. В первую очередь сейчас подрядчик взялся за коммунальные сети, для того чтобы успеть подготовить дом к опрессовке. Также восстановят конструктив здания, квартиры сдадут в предчистовой отделке.
Также во время атаки повредились более 30 автомобилей, пострадавшими считаются свыше 200 человек. Для них предусмотрены компенсации, в настоящее время готовятся необходимые документы.