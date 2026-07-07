В Уфимском районе пройдёт агрофорум «День поля – 2026»

Трактор-шоу, гонки дронов, конкурсы пахарей и тест-драйвы новейшей техники: в конце недели в Уфимском районе пройдёт масштабный агрофорум «День поля-2026». Площадкой станут опытные поля Башкирского аграрного университета у деревни Ягодная Поляна.

Более 130 компаний представят 140 единиц сельхозтехники как российской, так и зарубежной. А на 70 гектарах селекционеры покажут более 300 делянок с перспективными сортами культур.