Боец из Башкирии: «Защищать Родину – удел настоящих мужчин»

На оперативном совещании в администрации Кушнаренковского района глава муниципалитета Марат Латыпов вручил Благодарность водителю-механику БТР-82 мотострелкового полка, гвардии ефрейтору контрактной службы Руслану Самигуллину за безупречную службу и верность воинскому долгу.

Участник специальной военной операции родился в 1985 году в деревне Старая Муртаза Карача-Елгинского сельсовета. После окончания Толбазинской средней школы получил специальность механика-водителя в СПТУ-114. Работал мотористом-дизелистом, затем трудился в Москве.

В мае 2023 года Руслан заключил контракт с Министерством обороны РФ, пишут в издании «Авангард».

Служить Родине – наш священный долг. Примеры среди родных были, племянник Динар Басыров – участник в специальной военной операции. О своем решении до отъезда никому не говорил. Лишь на сборном пункте в Москве позвонил маме. Она, конечно, плакала, «Хорошей дороги тебе, сынок» сказала и добавила «Пусть Аллах тебя хранит!». позывной «Татарин»

В составе мотострелкового полка военнослужащий с позывным «Татарин» прибыл в Луганскую Народную Республику, затем был переведен в ДНР. Его задача — доставлять бойцов к линии боевого соприкосновения, а также участвовать в эвакуации раненых.

Мой экипаж – я, наводчик пушки и шесть бойцов-штурмовиков. Высаживаем, выезжаю за второй партией. Если нужно, освободившись от десанта, приступаем к эвакуации раненых и «двухсотых». Спросите про первый бой, конечно, страшно, затем привыкаешь. Наши штурмовики дают хорошо «прикурить» нацистам. Враги наших бойцов видно очень боятся. позывной «Татарин»

Во время одного из штурмов в июне 2023 года БТР под его управлением подорвался на мине. Руслан получил минно-взрывное ранение, перенес операцию по замене тазобедренного сустава и спустя три месяца вернулся в строй.

В январе 2025 года при атаке беспилотника военнослужащий получил тяжелое ранение в грудь и ногу. Сейчас он продолжает восстановление, впереди у него еще одна операция.

Со своей невестой Гульчачак Руслан познакомился через сайт знакомств, когда находился на лечении в госпитале в Ростове. В феврале они встретились лично, сейчас пара вместе.

О том, жалею ли я о своем выборе, разговора нет. Не мог я не пойти на специальную военную операцию. Защищать Родину – удел настоящих мужчин. Те, кто сегодня на передовой, мужественные люди. Победа не за горами, она близка! позывной «Татарин»

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).