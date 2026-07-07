Непогода обрушилась на республику: ливни, грозы и шквалистые порывы ветра до 25 метров в секунду. Не обошлось и без жертв: в Чекмагушевском районе мужчину убило разрядом молнии, когда он ехал на самодельном тракторе без крыши. Стихия разбушевалась и ночью в столице Башкортостана, а уже после обеда посыпался град с перепелиное яйцо.
Сильнейшая гроза с порывистым ветром, яркими молниями и мощными раскатами грома – минувшую ночь уфимцы запомнят надолго. Стихия буквально охватила столицу республики: удары были такой силы, что срабатывала автомобильная сигнализация, а где-то отключилась электроэнергия.
Не обошёл стороной ураган и город Октябрьский: здесь стихия разбушевалась ещё накануне вечером. Мощный ветер повалил деревья, повредил опоры линий электропередачи и сорвал крышу здания нефтяного колледжа. Целые районы остались без света. Из-за этого на 12 перекрёстках города не работали светофоры. Глава администрации Алексей Пальчинский перевёл все оперативные службы в усиленный режим работы.
Пострадал от непогоды и урожай местных жителей. Одними ливнями дело не обошлось – обрушился ещё град.
А это уже Гафурийский район. Здесь, как видно по кадрам, урожай пострадал больше. К слову, после жаркого дня непогода снова накрыла и Уфу. Местами градины достигали размера перепелиного яйца. В Шакше стихия повредила автомобиль – градины разбили стекло.
Осадки в виде крупного града после знойного дня учёные также связывают с глобальным потеплением, ведь климат становится нестабильным. К слову, жаркая, но дождливая погода сохранится в республике в ближайшие дни. И такой «коктейль» из жары и ливней ожидается до конца недели. Специалисты призывают: во время грозы не купаться и уйти подальше от водоёмов. Если порывы ветра застали на улице, укрыться в подземном переходе или в здании.