Непогода в Башкирии: отключение электроэнергии и поваленные деревья

Непогода обрушилась на республику: ливни, грозы и шквалистые порывы ветра до 25 метров в секунду. Не обошлось и без жертв: в Чекмагушевском районе мужчину убило разрядом молнии, когда он ехал на самодельном тракторе без крыши. Стихия разбушевалась и ночью в столице Башкортостана, а уже после обеда посыпался град с перепелиное яйцо.

Сильнейшая гроза с порывистым ветром, яркими молниями и мощными раскатами грома – минувшую ночь уфимцы запомнят надолго. Стихия буквально охватила столицу республики: удары были такой силы, что срабатывала автомобильная сигнализация, а где-то отключилась электроэнергия.

Не обошёл стороной ураган и город Октябрьский: здесь стихия разбушевалась ещё накануне вечером. Мощный ветер повалил деревья, повредил опоры линий электропередачи и сорвал крышу здания нефтяного колледжа. Целые районы остались без света. Из-за этого на 12 перекрёстках города не работали светофоры. Глава администрации Алексей Пальчинский перевёл все оперативные службы в усиленный режим работы.

Пострадал от непогоды и урожай местных жителей. Одними ливнями дело не обошлось – обрушился ещё град.

А это уже Гафурийский район. Здесь, как видно по кадрам, урожай пострадал больше. К слову, после жаркого дня непогода снова накрыла и Уфу. Местами градины достигали размера перепелиного яйца. В Шакше стихия повредила автомобиль – градины разбили стекло.