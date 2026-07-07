Раньше
домашние задания нужно было вводить постепенно, а на выполнение отводить не
более одного часа. Теперь их не будет совсем, чтобы уменьшить нагрузку на
первоклашек во время адаптации к школе.
Между
тем стартовала вторая волна приёма в первые классы. В этом году только в
столице республики ожидается приём более 12 тысяч первоклассников. Большая их
часть уже зачислена в школы города.
Заявления можно подать как
непосредственно в школе, в бумажном виде прийти написать его, так и через «Госуслуги».
Рекомендуем подавать через «Госуслуги», потому что это прозрачно, объективно и
позволяет не тратить время на посещение школы.Елизавета Власова, ведущий специалист Управления образования Администрации городского округа г. Уфы
В
уфимской гимназии №158 тоже проходит приём заявлений для зачисления
первоклассников. В этом году они набирают 125 детей. С сентября в школе
стартуют подготовительные курсы для будущих учеников, куда могут прийти те, кто
желает учиться у них.
Мамы
делятся, что выбирали школу, основываясь на способностях учителей, наличии
кружков и предпочтениях самих детей.
Есть и другие хорошие школы рядом, но
привлекло то, что здесь четыре раза в неделю башкирский язык. То есть ребёнок
сможет свободно и красиво владеть родным языком. Для нас, для нашей семьи это
было важно. И плюс здесь очень много кружков: то есть помимо учёбы ребёнок
может получать и дополнительное образование, в том числе заниматься музыкой,
спортом, проводить время с пользой.Гульназ Байбакова, мама первоклассника