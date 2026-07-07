Есть и другие хорошие школы рядом, но привлекло то, что здесь четыре раза в неделю башкирский язык. То есть ребёнок сможет свободно и красиво владеть родным языком. Для нас, для нашей семьи это было важно. И плюс здесь очень много кружков: то есть помимо учёбы ребёнок может получать и дополнительное образование, в том числе заниматься музыкой, спортом, проводить время с пользой.

Гульназ Байбакова, мама первоклассника