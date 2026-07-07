В России отменили домашние задания для первоклассников

Раньше домашние задания нужно было вводить постепенно, а на выполнение отводить не более одного часа. Теперь их не будет совсем, чтобы уменьшить нагрузку на первоклашек во время адаптации к школе.

Между тем стартовала вторая волна приёма в первые классы. В этом году только в столице республики ожидается приём более 12 тысяч первоклассников. Большая их часть уже зачислена в школы города.

Заявления можно подать как непосредственно в школе, в бумажном виде прийти написать его, так и через «Госуслуги». Рекомендуем подавать через «Госуслуги», потому что это прозрачно, объективно и позволяет не тратить время на посещение школы.

Елизавета Власова, ведущий специалист Управления образования Администрации городского округа г. Уфы

В уфимской гимназии №158 тоже проходит приём заявлений для зачисления первоклассников. В этом году они набирают 125 детей. С сентября в школе стартуют подготовительные курсы для будущих учеников, куда могут прийти те, кто желает учиться у них.

Мамы делятся, что выбирали школу, основываясь на способностях учителей, наличии кружков и предпочтениях самих детей.

Есть и другие хорошие школы рядом, но привлекло то, что здесь четыре раза в неделю башкирский язык. То есть ребёнок сможет свободно и красиво владеть родным языком. Для нас, для нашей семьи это было важно. И плюс здесь очень много кружков: то есть помимо учёбы ребёнок может получать и дополнительное образование, в том числе заниматься музыкой, спортом, проводить время с пользой.

Гульназ Байбакова, мама первоклассника
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