На сегодняшний день в республике зарегистрировано уже пять человек, заражённых клещевым энцефалитом, и шесть человек – клещевым боррелиозом. 34% укусов – у детей, остальные – у взрослых. Отдыхая на природе в сезон активности клещей, важно носить закрытую яркую одежду и проверяться каждые два часа.