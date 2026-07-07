Жителям Башкирии напомнили о правилах защиты от клещей

На сегодняшний день в республике зарегистрировано уже пять человек, заражённых клещевым энцефалитом, и шесть человек – клещевым боррелиозом. 34% укусов – у детей, остальные – у взрослых. Отдыхая на природе в сезон активности клещей, важно носить закрытую яркую одежду и проверяться каждые два часа.

Тем, кто часто бывает на природе, рекомендуется делать вакцинацию или наносить на одежду репелленты, которые отпугивают клещей. Как многие привыкли считать, клещи не падают с деревьев: они заползают с травы или мелких кустарников.

Это сезон активности клещей, который начинается с конца апреля, длится май, июнь, июль, август и даже повторная активность наблюдается в течение сентября. Вакцинация безопасна, вакцина высокоочищенная, проверенная, и её можно применять уже с детского возраста – старше шести месяцев.

Фагиля Кутлугужина, заведующая отделением №7 Республиканской клинической инфекционной больницы
Башбат
Нет наркотикам
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