Главная ценность – семья. Завтра в Бирске на Октябрьской площади пройдёт ежегодный республиканский фестиваль, посвящённый самым тёплым и важным чувствам – любви, верности и семейному счастью.
Для гостей будут работать выставочные зоны, ремесленная ярмарка с уникальными изделиями мастеров, гастрономический фестиваль и множество интерактивных площадок. Изюминкой фестиваля станет церемония бракосочетания прямо у монумента покровителям семьи: молодожёны начнут свой совместный путь под благословением Петра и Февронии.
Также пройдёт вручение наград лучшим семьям и концерт на главной сцене с участием известных артистов Алии и Ришата Тухватуллиных, а также молодой звезды Назгуль Отузовой.