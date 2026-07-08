В Бирске отметят День семьи, любви и верности

Главная ценность – семья. Завтра в Бирске на Октябрьской площади пройдёт ежегодный республиканский фестиваль, посвящённый самым тёплым и важным чувствам – любви, верности и семейному счастью.

Для гостей будут работать выставочные зоны, ремесленная ярмарка с уникальными изделиями мастеров, гастрономический фестиваль и множество интерактивных площадок. Изюминкой фестиваля станет церемония бракосочетания прямо у монумента покровителям семьи: молодожёны начнут свой совместный путь под благословением Петра и Февронии.