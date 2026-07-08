В Национальном музее открылась персональная выставка выдающегося башкирского скульптора Мавлетбая Халилова. Продлится она до 2 августа. Экспозиция «Укрощение формы» посвящена покойной супруге автора Татьяне и является искренним рассказом о любви. Как отметил сам Мавлетбай Рамазанович, это ещё и итог его творческой деятельности.