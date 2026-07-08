В Башкирии местами возможен град

В республике сохраняется теплая, но дождливая погода.
Сегодня, 8 июля, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем возможен локальный град, на востоке – сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +13, +18°С, днем – +23, +28°С.
Завтра, 9 июля, также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем местами возможны ливни и град. Ветер северный, северо-восточный, днем местами с усилением до сильного, возможны шквалы. Температура воздуха ночью будет +14, +19°С, днем – +24, +29°С.