Молнии стали причиной нескольких пожаров в Башкирии

За минувшие сутки в республике из-за грозовых разрядов произошло несколько пожаров. Непогода стала причиной возгораний частных домов и хозяйственных построек.

В деревне Дмитриевка Зилаирского района на улице Совхозная молния повредила электросчетчик, после чего огонь перекинулся на фасад дома. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

В Белорецке грозовой разряд стал причиной пожара на мягкой кровле двухэтажного кирпичного дома. Возгорание оперативно потушили сотрудники МЧС России.

В селе Новонагаево Краснокамского района из-за удара молнии загорелся сарай. Огонь повредил также пластиковый сайдинг соседнего дома. Площадь пожара составила 30 кв.м.