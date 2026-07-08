В Башкирии утонул трёхлетний ребёнок

Следователи Башкирии ведут проверку трагического случая на водоёме в Янаульском районе.
6 июля в селе Максимово трёхлетний ребёнок находился с семьёй в гостях. Мальчик и его старшая сестра играли во дворе, а после направились к небольшому пруду за домом. Ребёнок упал в воду и захлебнулся.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых экспертных исследований, опросили очевидцев и членов семьи погибшего. Причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии, устанавливаются.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС