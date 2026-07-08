В Башкирии 48 человек умерли от отравления наркотиками

В Башкирии с начала 2026 года от отравления наркотическими веществами скончались уже 48 человек.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, зафиксировано 76 случаев отравления. При этом за тот же период времени в прошлом году отравились 95 человек, а скончались – 48.

В Уфе зафиксировано 53 случая отравления. После по количеству несчастных случаев идут Стерлитамак, Салават и Нефтекамск. Единичные случаи отравления зарегистрированы в Агидели, Благовещенске, Ишимбае, Кумертау, Туймазах и Янауле.