Жителя Башкирии задержали за поджог сарая

В Благоварском районе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге хозяйственной постройки.
По данным МВД России по РБ, ночью мужчина проник во двор 69-летней жительницы деревни Шарлык и поджёг бревенчатый сарай. В результате постройка полностью сгорела.
Подозреваемым оказался сосед женщины, ранее судимый за поджог. Он пояснил, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.