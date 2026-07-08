Жителя Башкирии задержали за поджог сарая

В Благоварском районе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге хозяйственной постройки.

По данным МВД России по РБ, ночью мужчина проник во двор 69-летней жительницы деревни Шарлык и поджёг бревенчатый сарай. В результате постройка полностью сгорела.

Подозреваемым оказался сосед женщины, ранее судимый за поджог. Он пояснил, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит обстоятельств произошедшего.