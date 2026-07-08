В Уфе задержали более 30 авиарейсов

Сегодня, 8 июля, в аэропорту Уфы были задержаны авиарейсы. На это указывает онлайн-табло воздушной гавани.
В частности, задержаны 12 рейсов на вылет и 19 на прилет. Полностью отменен рейс в Сочи. Среди задержанных вылетов – Самара, Сочи, Сухум, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург.
Также задерживается прибытие рейсов из Самарканда, Норильска (перенаправлен в Екатеринбург), Новый Уренгоя, Когалыма, Нарьян-Мара, Сургута, Москвы, Минска, Екатеринбурга, Ноябрьска, Сочи, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани, Стамбула и Махачкалы.