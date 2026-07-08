В Уфе задержали более 30 авиарейсов

Сегодня, 8 июля, в аэропорту Уфы были задержаны авиарейсы. На это указывает онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, задержаны 12 рейсов на вылет и 19 на прилет. Полностью отменен рейс в Сочи. Среди задержанных вылетов – Самара, Сочи, Сухум, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург.