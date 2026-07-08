В Башкортостане за минувшие сутки по республике прошли сильные дожди, грозы и град. Грозовые разряды стали причиной нескольких пожаров – молнии били по частным домам и хозяйственным постройкам.
В деревне Дмитриевка Зилаирского района разряд повредил электросчётчик, огонь перекинулся на фасад бревенчатого дома. Возгорание ликвидировали соседи и добровольная пожарная команда ещё до приезда огнеборцев.
В Белорецке грозовой разряд стал причиной возгорания кровли двухэтажного кирпичного дома. А в селе Новонагаево Краснокамского района от молнии загорелся сарай, огонь повредил и соседний дом.