В МЧС Башкирии напомнили о правилах безопасности во время грозы

В Башкортостане за минувшие сутки по республике прошли сильные дожди, грозы и град. Грозовые разряды стали причиной нескольких пожаров – молнии били по частным домам и хозяйственным постройкам.

В деревне Дмитриевка Зилаирского района разряд повредил электросчётчик, огонь перекинулся на фасад бревенчатого дома. Возгорание ликвидировали соседи и добровольная пожарная команда ещё до приезда огнеборцев.

В Белорецке грозовой разряд стал причиной возгорания кровли двухэтажного кирпичного дома. А в селе Новонагаево Краснокамского района от молнии загорелся сарай, огонь повредил и соседний дом.

По всем фактам предварительная причина – грозовой разряд. МЧС напоминает: во время грозы важно отключать электроприборы, не подходить к окнам и не укрываться под одиночными деревьями. На частных домах должна быть установлена молниезащита. При обнаружении возгорания звоните по номерам 101 или 112.

Андрей Зайцев, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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