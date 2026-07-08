По всем фактам предварительная причина – грозовой разряд. МЧС напоминает: во время грозы важно отключать электроприборы, не подходить к окнам и не укрываться под одиночными деревьями. На частных домах должна быть установлена молниезащита. При обнаружении возгорания звоните по номерам 101 или 112.

Андрей Зайцев, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан