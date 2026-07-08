Сегодня в Иглинском районе мы провели мероприятие. Накануне Дня семьи, любви и верности собрали наши добрые, хорошие семьи: это семьи участников СВО, семьи, которые прожили вместе более 50 лет, молодые семьи, семьи наставников, это те, кто участвует в разных республиканских и всероссийских проектах. Мы очень душевно поговорили, пообщались, поделились опытом, подарили друг другу букеты из наших ромашек. В такой летний день хочется пожелать счастья, крепкого здоровья. И дальше мы будем жить дружной большой семьёй.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района