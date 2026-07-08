Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия пройдут по традиции в Бирске. В этом году фестиваль пройдёт под знаком двух важнейших тем – Года большой и дружной семьи в республике и Года единства народов России.
Мероприятия запланированы по всему региону. Так, в Иглинском районе уже прошёл круглый стол с победителями Всероссийского конкурса «Семья 2026». Они были награждены дипломами. Многодетные матери получили медали «Материнская слава», а две семьи стали обладателями жилищных сертификатов.
Семья Александра и Анжелы Лунгул стала победителем районного этапа Всероссийского конкурса в номинации «Семья защитника Отечества». Супруги воспитывают троих детей. Сейчас глава семьи проходит реабилитацию после тяжёлого ранения. В трудные моменты жизни они всегда поддерживали друг друга, а главными ценностями их отношений были вера и любовь.