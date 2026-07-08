В Башкирии пройдут мероприятия в рамках Дня семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия пройдут по традиции в Бирске. В этом году фестиваль пройдёт под знаком двух важнейших тем – Года большой и дружной семьи в республике и Года единства народов России.

Мероприятия запланированы по всему региону. Так, в Иглинском районе уже прошёл круглый стол с победителями Всероссийского конкурса «Семья 2026». Они были награждены дипломами. Многодетные матери получили медали «Материнская слава», а две семьи стали обладателями жилищных сертификатов.

Сегодня в Иглинском районе мы провели мероприятие. Накануне Дня семьи, любви и верности собрали наши добрые, хорошие семьи: это семьи участников СВО, семьи, которые прожили вместе более 50 лет, молодые семьи, семьи наставников, это те, кто участвует в разных республиканских и всероссийских проектах. Мы очень душевно поговорили, пообщались, поделились опытом, подарили друг другу букеты из наших ромашек. В такой летний день хочется пожелать счастья, крепкого здоровья. И дальше мы будем жить дружной большой семьёй.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

Семья Александра и Анжелы Лунгул стала победителем районного этапа Всероссийского конкурса в номинации «Семья защитника Отечества». Супруги воспитывают троих детей. Сейчас глава семьи проходит реабилитацию после тяжёлого ранения. В трудные моменты жизни они всегда поддерживали друг друга, а главными ценностями их отношений были вера и любовь.

Слава Богу, есть сотовая связь. Любовь, надежда, дети, молитва силу дают, и самое главное – любовь. Терпение, самое главное – вера, потому что мужчинам там тоже тяжело.

Анжела Лунгул, супруга участника СВО
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