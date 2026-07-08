Эксперты положительно оценили инициативу об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми сроком до полутора лет. Закон подписал Президент России и вступит в силу с 1 сентября. Суть новшества в том, чтобы освободить родителей от уплаты ипотечного кредита до достижения ребёнком возраста 18 месяцев.
Первые полгода семья освобождается от процентов, затем платежи приостанавливаются, а проценты можно будет выплатить позже, когда ситуация стабилизируется. Мера призвана снизить нагрузку на семейный бюджет, в период, когда один из родителей остаётся дома с ребёнком и не имеет возможности трудиться. Но право требовать от кредитора приостановить выплаты можно один раз за время действия ипотечного договора.