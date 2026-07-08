Когда тебе дают отсрочку, за это время можно найти подработку, хорошее рабочее место или вырастет заработная плата. У тебя есть фора по времени и для принятия решения, и для накопления, и для будущей жизни. Это абсолютно нормальное решение, и оно было востребовано экономической ситуацией и запросом в том числе от общества, молодёжи, экономистов и финансистов, которые видят реальную ситуацию.

Дмитрий Рудзит, исполнительный директор Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан