В Башкирии эксперты положительно оценили инициативу об ипотечных каникулах

Эксперты положительно оценили инициативу об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми сроком до полутора лет. Закон подписал Президент России и вступит в силу с 1 сентября. Суть новшества в том, чтобы освободить родителей от уплаты ипотечного кредита до достижения ребёнком возраста 18 месяцев.

Первые полгода семья освобождается от процентов, затем платежи приостанавливаются, а проценты можно будет выплатить позже, когда ситуация стабилизируется. Мера призвана снизить нагрузку на семейный бюджет, в период, когда один из родителей остаётся дома с ребёнком и не имеет возможности трудиться. Но право требовать от кредитора приостановить выплаты можно один раз за время действия ипотечного договора.

Когда тебе дают отсрочку, за это время можно найти подработку, хорошее рабочее место или вырастет заработная плата. У тебя есть фора по времени и для принятия решения, и для накопления, и для будущей жизни. Это абсолютно нормальное решение, и оно было востребовано экономической ситуацией и запросом в том числе от общества, молодёжи, экономистов и финансистов, которые видят реальную ситуацию.

Дмитрий Рудзит, исполнительный директор Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан
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