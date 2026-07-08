Сибайская объездная дорога примеряет новый асфальт. На одном из самых оживлённых участков трассы Магнитогорск – Ира начались работы по обновлению покрытия. Эта дорога – важная артерия, соединяющая Сибай с Баймакским, Зилаирским, Зианчуринским, Кугарчинским и Куюргазинским районами.
Ремонт идёт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик применяет современную технологию ресайклинга: специальная техника измельчает старое покрытие, смешивает его с укрепляющими материалами и формирует прочное основание для нового асфальта.
Помимо укладки нового асфальта, подрядчик обустроит обочины, установит знаки и нанесёт разметку. Обновлённая объездная дорога особенно важна для грузового транспорта, который ежедневно идёт через Сибай. Новая трасса сделает движение комфортнее, сократит время в пути, снизит нагрузку на городские улицы и повысит безопасность для всех участников дорожного движения.