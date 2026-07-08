В Башкирии проходят акции «Летние каникулы с Росгвардией»

Дети за рулём патрульной машины. В Башкортостане проходят акции «Летние каникулы с Росгвардией», приуроченные к 10-летию ведомства.

Одно из мероприятий прошло в детском лагере «Луч» в Уфимском районе. Особый восторг у детей вызвала патрульная машина. Ребята сели за руль, протестировали спецсигналы и голосовую связь.