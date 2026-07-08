В Башкирии развивается туристская инфраструктура благодаря господдержке

В Башкортостане в разгаре подача заявок на гранты для развития туристской инфраструктуры. Они предоставляются в форме субсидий, чтобы предприниматели республики смогли расширить сеть кемпингов и глэмпингов, например, получив до 50% стоимости проекта. Такая мера поддержки реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Подача заявок завершится 22 июля. Насколько востребованы гранты бизнес-сообществом и за счёт чего Башкортостан притягивает гостей?

В 30 минутах езды от Стерлитамака открывается вид, захватывающий дух. Шихан Торатау как на ладони, а рядом – река Белая, лес и тишина. Гости приезжают сюда именно за этим – отдохнуть от городской суеты.

Идею построить глэмпинг Афанасий Маслейчук вынашивал давно. Место выбирал специально зимой: хотел, чтобы и в снег было красиво. Сейчас здесь четыре дома с чанами, полностью наполненных всем необходимым. Есть своя котельная и мангальная зона. К концу июля появится большая баня с панорамными окнами. По проекту предприниматель до 2029 года должен возвести 15 домов, круглогодичный подогреваемый бассейн и амфитеатр. Общий объём вложений – 120 миллионов. Часть затрат уже удалось закрыть благодаря гранту.

Поддержка предпринимателей – одно из приоритетных направлений работы властей. Субсидии, налоговые льготы, выделение земли без торгов – всё это работает.

Во-первых, можно получить земельный участок без торгов и налоговые льготы в рамках приоритетных инвестпроектов, а также грантовую поддержку – 50% от стоимости проекта. Заявки принимаются до 22 июля. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Эксперты отмечают: системная работа приносит плоды. Туризм в регионе смещается в сторону качества и впечатлений, появляются новые точки притяжения. Как пример, на берегу озера Нугуш в Мелеузовском районе появился новый загородный клуб. 200 миллионов рублей, половина из которых выделена в рамках той же господдержки.

Активно развивается гастротуризм, бывшие промзоны также становятся новыми точками притяжения. Поэтому у республики Башкортостан по этим тенденциям есть все шансы закрепиться в числе лидеров туристической отрасли в Приволжском федеральном округе. Александр Кобыскан, член Общественной палаты Республики Башкортостан