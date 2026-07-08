Спасатели Уфы боролись за жизнь пожилой женщины

На озере Кашкадан в Уфе спасатели помогли пожилой женщине, которой стало плохо в воде.

Очевидцы заметили, как 79-летняя отдыхающая внезапно упала в воду и перестала двигаться. Дежурившие на озере спасатели УГЗ оперативно вытащили женщину на берег.

Спасатель-медик Флорид Магасумов и его коллега Кирилл Саитов начали проводить сердечно-легочную реанимацию. У женщины дважды останавливалось сердце, но спасатели продолжали борьбу за ее жизнь до приезда скорой помощи.

Пострадавшую удалось стабилизировать и передать медикам для дальнейшей госпитализации.