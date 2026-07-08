В Башкирии у магазина задержали мужчину с ножом

В Салавате сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцу магазина на улице Калинина.
В дневное время на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина находился у закрытой двери торговой точки с кухонным ножом и высказывал угрозы в адрес продавца.
Нарушителя оперативно задержали. Для прекращения противоправных действий к нему применили физическую силу и специальные средства – наручники.
На место также прибыли сотрудники полиции. У задержанного изъяли нож, после чего мужчину передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.