В Башкирии у магазина задержали мужчину с ножом

В Салавате сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцу магазина на улице Калинина.

В дневное время на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина находился у закрытой двери торговой точки с кухонным ножом и высказывал угрозы в адрес продавца.

Нарушителя оперативно задержали. Для прекращения противоправных действий к нему применили физическую силу и специальные средства – наручники.