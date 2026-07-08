Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия пройдут по традиции в Бирске. В этом году фестиваль пройдёт под знаком двух важнейших тем: Года большой и дружной семьи в республике и Года единства народов России.
И в такой символичный день сегодня из уфимской больницы выписали маму, которая родила 12-го ребёнка: 37-летняя жительница Учалинского района сама выносила и подарила жизнь всем своим детям. Врачи называют этот случай уникальным: в их практике чаще встречаются семьи с восемью-девятью детьми. Старшие братья и сёстры уже с нетерпением ждут, когда новорождённый приедет домой.
А в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ состоялась торжественная церемония бракосочетания студентов медуниверситета и нефтяного – Дианы Бикмухаметовой и Тагира Каримова. Ребята знакомы со школьной скамьи: сидели за одной партой с пятого класса. Из лучших друзей они превратились в партнёров, которые вместе растут и мечтают о будущем. Оба – из Салавата. Признаются: студенческие миры в их паре совершенно разные – медицина и нефтегазовое дело, – но они идеально дополняют друг друга.