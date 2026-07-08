В Башкирии отмечается День семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия пройдут по традиции в Бирске. В этом году фестиваль пройдёт под знаком двух важнейших тем: Года большой и дружной семьи в республике и Года единства народов России.

И в такой символичный день сегодня из уфимской больницы выписали маму, которая родила 12-го ребёнка: 37-летняя жительница Учалинского района сама выносила и подарила жизнь всем своим детям. Врачи называют этот случай уникальным: в их практике чаще встречаются семьи с восемью-девятью детьми. Старшие братья и сёстры уже с нетерпением ждут, когда новорождённый приедет домой.

У нас 11 детей: шесть девочек, пять мальчиков. Вот решили, что надо ещё шестого мальчика. Елена и Раис Гайсины

Это, можно сказать, уникальный случай, когда пациентка рожает 12-й раз: все роды естественные, таких пациентов очень мало. Станислав Иваха, врач-акушер-гинеколог, заведующий послеродовым отделением Республиканского клинического перинатального центра