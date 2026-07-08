«Готовим по-домашнему»: повар из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Солдатский обед – это не только тушенка и сухпайки. За каждым горячим приемом пищи для бойцов стоят люди, которые ежедневно выполняют свою важную работу даже в сложных условиях.
24-летний Артемий Старцев из села Кушнаренково подписал контракт с Министерством обороны России и уже год служит в зоне СВО поваром.
У Артемия дома остались жена Карина и маленький сын Алан. Близкие переживали, когда узнали о его решении отправиться за «ленточку».
Перед отправкой он прошел подготовку: изучал медицину, отрабатывал стрельбу и штурмовые действия вместе с ветеранами и инструкторами СВО.
Сейчас рядовой контрактной службы с позывным «Метис» находится в Бердянске Запорожской области. Его подразделение занимается ремонтом военной техники – восстанавливает танки, БТР и гаубицы, которые доставляют с передовой.
Готовить Артемий начал после окончания сельскохозяйственного колледжа, где получил специальность тракториста-машиниста. В 2023 году он окончил курсы поваров, пишут в издании «Авангард».
Каждый день повара готовят завтрак, обед и ужин для 350-400 человек. Меню составляют в штабе, а сами блюда стараются делать по-домашнему.
Столовая оборудована прямо на ремонтной базе. Здесь бойцы могут не только поесть, но и немного отдохнуть.
Работа военных поваров – важная часть службы. Благодаря их труду бойцы получают силы для выполнения задач.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Авангард».