«Готовим по-домашнему»: повар из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Солдатский обед – это не только тушенка и сухпайки. За каждым горячим приемом пищи для бойцов стоят люди, которые ежедневно выполняют свою важную работу даже в сложных условиях.

24-летний Артемий Старцев из села Кушнаренково подписал контракт с Министерством обороны России и уже год служит в зоне СВО поваром.

У Артемия дома остались жена Карина и маленький сын Алан. Близкие переживали, когда узнали о его решении отправиться за «ленточку».

Родители мое решение, подписать контракт, встретили с тревогой. Конечно же, боялись, отец прямо сказал – это опасно. Но в то же время отметил, это твое решение. Супруга Карина не хотела, чтобы уезжал, провожала со слезами… позывной «Метис»

Перед отправкой он прошел подготовку: изучал медицину, отрабатывал стрельбу и штурмовые действия вместе с ветеранами и инструкторами СВО.

Сейчас рядовой контрактной службы с позывным «Метис» находится в Бердянске Запорожской области. Его подразделение занимается ремонтом военной техники – восстанавливает танки, БТР и гаубицы, которые доставляют с передовой.

Готовить Артемий начал после окончания сельскохозяйственного колледжа, где получил специальность тракториста-машиниста. В 2023 году он окончил курсы поваров, пишут в издании «Авангард».

Друг Евгений Горба из Ахлыстино проходил службу в зоне СВО. Он, бывая в отпуске, рассказывал о буднях и службе. Так получилось, что в подразделении оказались еще двое земляков из села Ахметово. Мунир тоже повар, Альберт поначалу готовил еду, сейчас составляет меню для солдат. позывной «Метис»

Каждый день повара готовят завтрак, обед и ужин для 350-400 человек. Меню составляют в штабе, а сами блюда стараются делать по-домашнему.

Утренний подъем в половине пятого. Поначалу привыкать было непросто. У поваров нет выходных. Помогает нам в работе наряд командированный в столовую. Больше всего солдаты любят плов, макароны с мясом. В праздничные дни – уха, суп с лапшой, второе приготовленное на костре, обжаренное мясо, готовим разные салаты… позывной «Метис»

Столовая оборудована прямо на ремонтной базе. Здесь бойцы могут не только поесть, но и немного отдохнуть.

Живем все мы дружно, состав многонациональный, общаемся на равных. позывной «Метис»

Работа военных поваров – важная часть службы. Благодаря их труду бойцы получают силы для выполнения задач.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).