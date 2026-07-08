Иван Грибов официально вступил в должность прокурора Башкортостана. Указ о его назначении Президент России подписал в конце июня. Руководителю региона его представил заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин.
Глава республики Радий Хабиров поздравил нового прокурора и обозначил приоритеты. Среди них – поддержка участников специальной военной операции и их семей, обеспечение законности в экономике и социальной сфере, а также сохранение социальной стабильности в многонациональном регионе.
Радий Хабиров принял участие в совещании прокуратуры Башкортостана, где коллективу представили нового руководителя ведомства. С 1997 года Иван Грибов прошёл путь от следователя районной прокуратуры Пензы до прокурора Псковской и Владимирской областей. Николай Шишкин обозначил ряд приоритетных задач и выразил уверенность в их профессиональном и эффективном решении органами прокуратуры.