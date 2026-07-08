Башкортостан – крупный многонациональный регион. Задач впереди много, важнейшая из них – поддержка участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, мы прилагаем все усилия для стабильной работы экономики и социальной сферы, активно участвуем в реализации национальных проектов и других федеральных программ.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан