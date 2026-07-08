Республика последовательно расширяет сеть площадок для размещения новых производств. Сегодня в регионе работают 14 индустриальных парков, 20 технопарков и 31 промышленный кластер. По количеству промышленных кластеров Башкортостан занимает первое место в России, входит в число лидеров по развитию индустриальных парков и технопарков. Продолжается развитие особой экономической зоны «Алга», которая входит в число наиболее эффективных промышленных ОЭЗ страны. На её площадках реализуются проекты в нефтехимии, машиностроении, новых материалах и других высокотехнологичных направлениях.

Ляйсан Николаева, председатель Башкирского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»