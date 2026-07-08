Башкортостан сохраняет статус одного из ведущих промышленных регионов России, несмотря на санкционное давление. Достижения республики оценили на Международной промышленной выставке «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге в начале недели. Башкортостан вошёл в пятёрку лучших промышленных регионов России, заняв четвёртое место в федеральном зачёте и первое – среди субъектов Приволжья.
Кроме того, республика получила спецприз в номинации «Лучший наставник» за помощь в развитии промышленности Алтая. Башкортостан остаётся одним из крупнейших индустриальных центров страны, сохраняя сильные позиции в нефтехимии, машиностроении, металлургии, электроэнергетике и химической промышленности. Именно поэтому регион традиционно использует площадку выставки для презентации своих проектов и расширения промышленной кооперации.
Сегодня республика одновременно решает задачи модернизации действующих предприятий, создания новых производств, развития промышленной инфраструктуры и внедрения современных технологий. Такой подход позволяет укреплять конкурентоспособность экономики региона и формировать задел для дальнейшего промышленного роста.
По итогам пяти месяцев 2026 года индекс промышленного производства составил 105,6%. Республика активно развивает технологический суверенитет: в приоритете роботизация, цифровизация, радиоэлектроника и беспилотные системы.