Промышленные успехи Башкирии отметили на выставке «Иннопром»

Башкортостан сохраняет статус одного из ведущих промышленных регионов России, несмотря на санкционное давление. Достижения республики оценили на Международной промышленной выставке «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге в начале недели. Башкортостан вошёл в пятёрку лучших промышленных регионов России, заняв четвёртое место в федеральном зачёте и первое – среди субъектов Приволжья.

Кроме того, республика получила спецприз в номинации «Лучший наставник» за помощь в развитии промышленности Алтая. Башкортостан остаётся одним из крупнейших индустриальных центров страны, сохраняя сильные позиции в нефтехимии, машиностроении, металлургии, электроэнергетике и химической промышленности. Именно поэтому регион традиционно использует площадку выставки для презентации своих проектов и расширения промышленной кооперации.

Республика последовательно расширяет сеть площадок для размещения новых производств. Сегодня в регионе работают 14 индустриальных парков, 20 технопарков и 31 промышленный кластер. По количеству промышленных кластеров Башкортостан занимает первое место в России, входит в число лидеров по развитию индустриальных парков и технопарков. Продолжается развитие особой экономической зоны «Алга», которая входит в число наиболее эффективных промышленных ОЭЗ страны. На её площадках реализуются проекты в нефтехимии, машиностроении, новых материалах и других высокотехнологичных направлениях.

Ляйсан Николаева, председатель Башкирского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Сегодня республика одновременно решает задачи модернизации действующих предприятий, создания новых производств, развития промышленной инфраструктуры и внедрения современных технологий. Такой подход позволяет укреплять конкурентоспособность экономики региона и формировать задел для дальнейшего промышленного роста.

По итогам пяти месяцев 2026 года индекс промышленного производства составил 105,6%. Республика активно развивает технологический суверенитет: в приоритете роботизация, цифровизация, радиоэлектроника и беспилотные системы.

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