В Башкирии семьи получили свыше 30 млрд рублей соцподдержки

Более 167 тысяч семей Башкортостана получают меры поддержки от Социального фонда России. Свыше 30 миллиардов рублей направили только с начала этого года. Поддержка сопровождает родителей с момента ожидания ребёнка и до его взросления.

Будущие мамы могут получать пособия при беременности и по беременности и родам. После рождения ребёнка – единовременные и ежемесячные выплаты, материнский капитал, который можно использовать на малыша до трёх лет.