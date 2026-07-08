Более 167 тысяч семей Башкортостана получают меры поддержки от Социального фонда России. Свыше 30 миллиардов рублей направили только с начала этого года. Поддержка сопровождает родителей с момента ожидания ребёнка и до его взросления.
Будущие мамы могут получать пособия при беременности и по беременности и родам. После рождения ребёнка – единовременные и ежемесячные выплаты, материнский капитал, который можно использовать на малыша до трёх лет.
Особое внимание – семьям с детьми-инвалидами: им предоставляются социальные пенсии, ежемесячные выплаты по уходу и пенсионные гарантии для родителей. А с 1 июня начался приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Её уже одобрили более 32 тысячам жителей республики.