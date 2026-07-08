Более 1000 проведённых операций и довольных пациентов. Уфимские врачи уже несколько лет успешно проводят малоинвазивные операции. Диагностический и хирургический потенциал клиники РКБ им. Г. Г. Куватова улучшился благодаря модернизации по нацпроектам «Здравоохранение», «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Так, хирурги используют современную стойку для выполнения полного объёма лапароскопических операций, что снижает риск осложнений и ускоряет реабилитацию.
Всего пара проколов – и доступ к опухоли открыт. Эндоскопический инструмент сейчас – вторые руки хирурга. Он позволяет провести оперативные вмешательства с малой кровопотерей, высокой точностью и безопасностью.
Благодаря оснащению и выводу чёткого изображения на монитор стойка применяется в различных областях: гинекологии, урологии, абдоминальной и даже детской хирургии.
Лапароскопическая стойка позволяет проводить малоинвазивные операции через небольшие проколы, а не через крупные разрезы. Это даёт сразу несколько плюсов: меньшая травматичность, снижение риска осложнений, а восстановление сокращается в два, а то и в три раза.
Есть ещё одно важное преимущество оборудования, которое позволяет в моменте оценить ситуацию и принять взвешенное, а главное – правильное решение.
Новое оборудование в клинике появилось в рамках нацпроекта. За это время врачами проведено порядка 1000 операций. В этом году по нацпроекту клиника получила 14 единиц дорогостоящего оборудования. Оснащение позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи, чтобы люди дольше сохраняли активность и здоровье.