В Уфе РКБ им. Куватова получила новое оборудование для малоинвазивных операций

Более 1000 проведённых операций и довольных пациентов. Уфимские врачи уже несколько лет успешно проводят малоинвазивные операции. Диагностический и хирургический потенциал клиники РКБ им. Г. Г. Куватова улучшился благодаря модернизации по нацпроектам «Здравоохранение», «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Так, хирурги используют современную стойку для выполнения полного объёма лапароскопических операций, что снижает риск осложнений и ускоряет реабилитацию.

Всего пара проколов – и доступ к опухоли открыт. Эндоскопический инструмент сейчас – вторые руки хирурга. Он позволяет провести оперативные вмешательства с малой кровопотерей, высокой точностью и безопасностью.

Благодаря оснащению и выводу чёткого изображения на монитор стойка применяется в различных областях: гинекологии, урологии, абдоминальной и даже детской хирургии.

Лапароскопическая стойка позволяет проводить малоинвазивные операции через небольшие проколы, а не через крупные разрезы. Это даёт сразу несколько плюсов: меньшая травматичность, снижение риска осложнений, а восстановление сокращается в два, а то и в три раза.

Есть ещё одно важное преимущество оборудования, которое позволяет в моменте оценить ситуацию и принять взвешенное, а главное – правильное решение.

Во время операций можно взять гистологический биоматериал и отправить его на исследование, то есть мы получаем чёткий гистологический ответ: есть злокачественный рост или это доброкачественное образование. Во время операции решается полностью объём и окончательный интраоперационный диагноз. Вадим Погадаев, заведующий отделением абдоминальной онкологии РКБ им. Г. Куватова