В Уфе проходит Всероссийская спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В ней принимают участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет из 26 регионов России. В рамках мероприятия прошёл «Паралимпийский урок». В ходе занятия юные спортсмены познакомились с историей паралимпийского движения в России и мире.
Какой путь проходят чемпионы от первых тренировок до первой ступени пьедестала? Участникам спартакиады, которая проходит в Уфе, посчастливилось узнать об этом «из первых рук». Спикерами «Паралимпийского урока» выступили легендарные спортсмены-паралимпийцы: биатлонист и лыжник Ирек Зарипов, легкоатлетка Елена Паутова и фехтовальщик Тимур Хаматшин.
Параолимпийский комитет России организует такие уроки уже много лет. Уфимское занятие провёл генеральный секретарь Паралимпийского комитета России и пятикратный чемпион игр по плаванию Андрей Строкин.
В ходе урока ребята узнали о достижениях российских паралимпийцев. Легендарные атлеты рассказали о своих видах спорта и собственном опыте. Самые активные участники смогли получить призы за правильные ответы на вопросы об истории Паралимпийского движения.
В течение двух дней на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой проходят соревнования по плаванию, дартсу, настольному теннису и спортивному ориентированию. Многие атлеты участвуют сразу в нескольких дисциплинах.
Детская спартакиада проходит ежегодно. Ребята, которые участвуют в ней, – ближайший резерв сборных команд страны. В этом году Паралимпийский комитет оплатил всем спортсменам проживание, питание и перелёт до Уфы.