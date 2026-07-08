В Уфе проходит Всероссийская спартакиада детей с ОВЗ

В Уфе проходит Всероссийская спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В ней принимают участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет из 26 регионов России. В рамках мероприятия прошёл «Паралимпийский урок». В ходе занятия юные спортсмены познакомились с историей паралимпийского движения в России и мире.

Какой путь проходят чемпионы от первых тренировок до первой ступени пьедестала? Участникам спартакиады, которая проходит в Уфе, посчастливилось узнать об этом «из первых рук». Спикерами «Паралимпийского урока» выступили легендарные спортсмены-паралимпийцы: биатлонист и лыжник Ирек Зарипов, легкоатлетка Елена Паутова и фехтовальщик Тимур Хаматшин.

Молодёжь как раз узнает те виды, которые в России самые популярные. Хорошо, что нас, уже бывалых мастеров спорта, приглашают поделиться своей истории и рассказать о своём виде спорта. Уроки проходят «на ура». Ирек Зарипов, четырёхкратный паралимпийский чемпион по биатлону и лыжным гонкам

Параолимпийский комитет России организует такие уроки уже много лет. Уфимское занятие провёл генеральный секретарь Паралимпийского комитета России и пятикратный чемпион игр по плаванию Андрей Строкин.

Проводим больше 15 лет уже, такая традиция у нас заложилась. Самое важное что эти уроки мы проводим с участием паралимпийских чемпионов. Ребята, которые всего сами добились, рассказывают о своих историях. Андрей Строкин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России

В ходе урока ребята узнали о достижениях российских паралимпийцев. Легендарные атлеты рассказали о своих видах спорта и собственном опыте. Самые активные участники смогли получить призы за правильные ответы на вопросы об истории Паралимпийского движения.

Так как я пловец, самое интересное было про плавание. Но и про другие виды спорта тоже было интересно узнать. Про фехтование очень интересно рассказали, про лыжные гонки тоже. Тимофей Трофимов, участник «Паралимпийского урока»

В течение двух дней на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой проходят соревнования по плаванию, дартсу, настольному теннису и спортивному ориентированию. Многие атлеты участвуют сразу в нескольких дисциплинах.

Мы, конечно, сюда приехали в первую очередь плавать, потому что мы пловцы. Но в теннис мы тоже будем играть, потому что нам это интересно. Мне очень нравится Республика Башкортостан. Иван Катрушенко, участник соревнований /Нижегородская область/