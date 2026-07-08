В Уфе прошёл седьмой заплыв серии X-Waters

Уфа в седьмой раз приняла международные соревнования X-Waters. Участие приняли около 600 пловцов. Уникальные маршруты объединили акватории двух главных рек столицы – Белой и Уфимки. Были предусмотрены дистанции для участников с разным уровнем подготовки: от 20 км до 300 метров. О том, как прошли старты, – в нашем сюжете.

Дружеские наставления и поддержка перед стартом: пловцы тщательно разминаются и надевают гидрокостюмы. Перед заплывом – обязательный заход в воду, чтобы привыкнуть к температуре. Для некоторых участников это первые соревнования. Валентина Степанова прилетела из Москвы покорять Белую.

А те, кто уже проплыл свою дистанцию, пришли к старту поддержать друзей. Булат преодолел 2,5 км за 20 минут. Он участвует в таких соревнованиях в третий раз. На этот заплыв решил подтянуть своих товарищей.

Белую покоряли пловцы разных возрастов. Резеда Халикова в свои 65 лет не перестает заниматься спортом, участие в заплыве стало для неё традицией.

С 6 утра на набережной стартовали около 600 пловцов. Самой длинной и сложной дистанцией стал заплыв на 20 км. Лучшим среди мужчин стал Андрей Михайлов, среди женщин на первое место пьедестала поднялась Анастасия Кан. Для начинающих пловцов дистанция 500 метров стала самой оптимальной, а старт на 300 метров был против течения, что добавляло сложности.