Летающие лыжники Башкирии готовятся к предстоящим сборам

Башкирские летающие лыжники вернулись со сборов в Чайковском и сейчас продолжают тренироваться в Уфе. Во время летней подготовки закладывается база на сезон. Тренируются спортсмены в зале и на трамплинах. На занятия ходят юные воспитанники спортшколы и призёры чемпионата России.

Разбор прыжка после каждой попытки. Факторов, влияющих на дальность полёта, множество: чуть наклонился больше положенного или оттолкнулся раньше – и до пьедестала можно не долететь. А потому спортсмены буквально впитывают слова своего тренера Ильмира Хазетдинова, мастера-международника, участника Олимпийских игр, а ныне тренера женской сборной страны по прыжкам на лыжах с трамплина.

А это для тренеров спортшколы – повод для беспокойства. В летний период они не могут прыгать с трамплина К-60, тренируются на К-26 и К-40. Но в условиях нынешней конкуренции с другими регионами таких занятий может быть недостаточно.

Накануне со сборов в Чайковском вернулись члены сборной республики, среди них – мастер спорта России Данила Букин. В Уфе он тренируется в спортзале по индивидуальному плану национальной команды.

Над задачами на сезон работают и другие члены сборной Башкортостана. Все они – кандидаты в мастера спорта. Алена Богданова выполнила этот норматив ещё в 12 лет. Сейчас спортсменка готова добиваться новых целей. Как и призёры всероссийских соревнований и финалисты Спартакиады учащихся страны Камиль Сафин и Лейла Якупова.