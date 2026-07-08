В Уфе прошли соревнования по конному спорту

В Уфе прошли всероссийские соревнования по конному спорту. Также в рамках программы этих стартов впервые состоялся этап Кубка России по выездке. Параллельно провели клубные соревнования и заочный Кубок молодёжи.

На ипподроме «Акбузат» собралось более 100 сильнейших наездников страны. Участие могли принять как совсем юные спортсмены от 8 лет, так и уже опытные. В течение пяти дней они боролись за звание лучшего в разных дисциплинах.

Первый день турнира начался с яркого открытия – авиашоу. Продолжился он выступлениями спортивных пар в дисциплине конкур, где главная задача всадника и лошади – пройти специальный маршрут легко и быстро. Третий день турнира включал в себя выездку в стиле кюр, где спортивная пара демонстрировала выступление под музыкальную композицию. Импульс и характер движений лошади должны соответствовать выбранной мелодии.