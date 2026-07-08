Я сердечно приветствую всех участников этого замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. В Бирске мы этот праздник проводим уже в седьмой раз. И он действительно стал любимым местом, куда приходят люди, чтобы порадоваться, наверное, самому яркому, светлому и тёплому, что есть в наших душах. Вы знаете, в такие тяжёлые, непростые времена каждому человеку нужна опора. Сегодня мы, конечно, нашу опору находим в наших родных, близких, в наших семьях, наших любимых.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан