Радий Хабиров принял участие в фестивале ко Дню семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия по традиции прошли в Бирске. С гостями в торжествах принял участие и глава республики Радий Хабиров вместе со своей супругой.

Они поздравили молодожёнов, которые решили скрепить себя узами брака именно в этот день. Для счастливых пар это не только красивая дата – это символ начала долгой и верной совместной жизни. Также почётные гости возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским, православным покровителям семьи и брака.

Бирск – исторически один из центров семейных традиций в республике. Здесь сохранились купеческие дома, где когда-то строились крепкие семейные устои. А в последние годы город активно поддерживает проекты, направленные на укрепление института семьи. А в контексте Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России этот праздник сегодня приобретает особое звучание.

Я сердечно приветствую всех участников этого замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. В Бирске мы этот праздник проводим уже в седьмой раз. И он действительно стал любимым местом, куда приходят люди, чтобы порадоваться, наверное, самому яркому, светлому и тёплому, что есть в наших душах. Вы знаете, в такие тяжёлые, непростые времена каждому человеку нужна опора. Сегодня мы, конечно, нашу опору находим в наших родных, близких, в наших семьях, наших любимых.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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