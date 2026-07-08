Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия по традиции прошли в Бирске. С гостями в торжествах принял участие и глава республики Радий Хабиров вместе со своей супругой.
Они поздравили молодожёнов, которые решили скрепить себя узами брака именно в этот день. Для счастливых пар это не только красивая дата – это символ начала долгой и верной совместной жизни. Также почётные гости возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским, православным покровителям семьи и брака.
Бирск – исторически один из центров семейных традиций в республике. Здесь сохранились купеческие дома, где когда-то строились крепкие семейные устои. А в последние годы город активно поддерживает проекты, направленные на укрепление института семьи. А в контексте Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России этот праздник сегодня приобретает особое звучание.