Бракосочетания и семейные конкурсы: как в Башкирии отметили День семьи, любви и верности

У праздника есть свои традиции и символы, но главное в нём – искренность и внимание к родным. Как отметили этот день семьи?

С первого звонка и на всю жизнь. В Межвузовском кампусе марш Мендельсона ещё не звучал. Диана Бикмухаметова и Тагир Каримов, студенты медуниверситета и нефтяного, расписались ровно в тот день, когда Россия отмечает День семьи, любви и верности. Ребята знакомы со школьной скамьи, сидели за одной партой с пятого класса. Из лучших друзей превратились в партнёров, которые вместе идут к мечте, как это делают Гайсины из Учалинского района. Их мечта о многодетной семье воплотилась в жизнь, и вот в руках – 12-й малыш.

И это счастье, определение которому искать долго уже не придётся, если прийти в перинатальный центр. На его фасаде появился мурал с изображением семьи и трогательная надпись: «Счастье – это когда на твоих ладонях помещается весь мир».

Сегодня по всей республике прошли мероприятия. Так, в Иглинском районе собрались участники семейного конкурса, подарили друг другу букеты из ромашек – главного символа Дня семьи, любви и верности. Особые слова – о тех, чьи мужья на СВО.

Тройной праздник теперь будет 8 июля в семье молодожёнов из Уфы. Церемония прошла скромно, но счастья от этого не меньше.

Много поводов для праздника будет и у Архиповых: впереди – «золотая свадьба» и множество секретов счастливой и долгой семейной жизни.