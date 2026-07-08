В Башкортостане стартовала подготовка к Единому дню голосования. Основные выборы состоятся 20 сентября, предусмотрено и досрочное голосование 18 и 19 сентября. В этот раз выборы в Госдуму совмещены с выборами депутатов Госсобрания, горсовета Уфы и ряда сельсоветов. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в столице Башкортостана.