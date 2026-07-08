В Башкирии стартовала уборочная страда

В республике стартует уборочная страда. Так, в Илишевском районе начали косовицу озимого рапса – культуры, которая активно находит своё место на полях башкирских аграриев.

Озимый рапс – культура хоть и капризная, но очень выгодная. В этом хозяйстве под неё отдали порядка двух тысяч гектаров площадей. Засевают поля второй год – пока культура не подводила. По сути, рапс для аграриев может стать финансовой подушкой в сезон, когда зерновые рынки не всегда радуют.

Хозяйство гордится тем, что разводит оригинальные семена. Продают их как в республике, так и за её пределами. Технологии в деле получения хорошего урожая играют не последнюю роль. Штат укомплектован, техника на поле, в этом году в планах – набить закрома.

Для озимых культур погодные условия в этом году были благоприятными, отметили в региональном Минсельхозе. Пересеивали совсем небольшое количество площадей.