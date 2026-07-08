МОК временно снял дисквалификацию с Российского олимпийского комитета

Башкирские спортсмены готовятся к мировым соревнованиям после объявления Международного олимпийского комитета об отмене ареста. Ограничение временно, подчеркивают в организации, однако это заметный прогресс, хотя при этом не все международные объединения последовали этому примеру. Международный союз биатлонистов по-прежнему сохраняет недопуск. Так наступила ли оттепель для российского, а значит, и башкирского спорта?

Она привыкла плыть против течения, поэтому в хрупкой Алсу Миназовой стальной характер. Она выплыла из озера Тёплого и добралась до международного уровня: участница Олимпийских игр-2020 в Токио, победительница этапа Кубка мира, призёр чемпионата мира, вице-чемпионка мира до 23 лет, многократная чемпионка России и обладательница Кубка страны. Естественно, главная спортивная мечта – олимпийская медаль. И теперь она проблёскивает на горизонте 2028 года в Лос-Анджелесе, где, кстати, начинается отбор.

У Таисии Ларькиной из Уфы послужной список ещё не такой солидный, как у Алсу, но эта девочка уже творит сенсацию: в башкирской школе фехтования всегда были сильны рапиристы, а шпажисты скромничали, пока не появилась Ларькина. И вот ещё один претендент на поездку в Лос-Анджелес.

Он, конечно, привык к олимпийским поздравлениям, мировым турнирам, но за неимением их Антон Бабиков разнообразит свои будни трейлом в 40 километров – это бег по пересечённой местности, причём с набором высоты. Чемпион мира, многократный победитель европейских соревнований по биатлону скептически относится к заявлению МОК.

Это действительно большое сожаление для башкирского спорта, потому что биатлон для нашей республики – знаковый вид. И Антон Бабиков, и Эдуард Латыпов – в числе лидеров национальной команды. И, конечно, такие эмоциональные качели, а главное – время, играют не в пользу спортсменов.

И всё же в такой ситуации в России и в Башкортостане руки не сложили, все силы направили на развитие нашего спорта. В Уфе появились крупные спортивные объекты: Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс для гребного слалома, спортивные площадки и ФОКи в районах. Базу укрепили настолько, что готовы принимать серьёзные соревнования. В ближайшее время, к примеру, пройдёт Всероссийская спартакиада.