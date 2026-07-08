Башкирские спортсмены готовятся к мировым соревнованиям после объявления Международного олимпийского комитета об отмене ареста. Ограничение временно, подчеркивают в организации, однако это заметный прогресс, хотя при этом не все международные объединения последовали этому примеру. Международный союз биатлонистов по-прежнему сохраняет недопуск. Так наступила ли оттепель для российского, а значит, и башкирского спорта?
Она привыкла плыть против течения, поэтому в хрупкой Алсу Миназовой стальной характер. Она выплыла из озера Тёплого и добралась до международного уровня: участница Олимпийских игр-2020 в Токио, победительница этапа Кубка мира, призёр чемпионата мира, вице-чемпионка мира до 23 лет, многократная чемпионка России и обладательница Кубка страны. Естественно, главная спортивная мечта – олимпийская медаль. И теперь она проблёскивает на горизонте 2028 года в Лос-Анджелесе, где, кстати, начинается отбор.
У Таисии Ларькиной из Уфы послужной список ещё не такой солидный, как у Алсу, но эта девочка уже творит сенсацию: в башкирской школе фехтования всегда были сильны рапиристы, а шпажисты скромничали, пока не появилась Ларькина. И вот ещё один претендент на поездку в Лос-Анджелес.
Он, конечно, привык к олимпийским поздравлениям, мировым турнирам, но за неимением их Антон Бабиков разнообразит свои будни трейлом в 40 километров – это бег по пересечённой местности, причём с набором высоты. Чемпион мира, многократный победитель европейских соревнований по биатлону скептически относится к заявлению МОК.
Это действительно большое сожаление для башкирского спорта, потому что биатлон для нашей республики – знаковый вид. И Антон Бабиков, и Эдуард Латыпов – в числе лидеров национальной команды. И, конечно, такие эмоциональные качели, а главное – время, играют не в пользу спортсменов.
И всё же в такой ситуации в России и в Башкортостане руки не сложили, все силы направили на развитие нашего спорта. В Уфе появились крупные спортивные объекты: Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс для гребного слалома, спортивные площадки и ФОКи в районах. Базу укрепили настолько, что готовы принимать серьёзные соревнования. В ближайшее время, к примеру, пройдёт Всероссийская спартакиада.
МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России. Да, сохраняются ограничения, как всё осуществится – тоже непонятно, но, тем не менее, хочется верить, что Россия отстояла справедливость ради тех, кто тренируется на износ, кто жертвует семейными праздниками, тех, кто каждый день побеждает свою слабость, чтобы взойти на олимпийский пьедестал.