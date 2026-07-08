В Иглинском районе Башкирии отметили народный праздник Ивана Купалы

Венки по воде, прыжки через костёр, драники и банная юрта: в Иглинском районе отметили один из праздников лета – Ивана Купала. Как белорусские традиции объединили сотни людей разных национальностей?

Можно не верить в народные приметы, но не примерить венок невозможно. Это едва ли не главный символ праздника Ивана Купалы, который в Иглинском районе организуют не первое десятилетие. А всё благодаря местным белорусам: они сохраняли свои традиции и поддерживали местную культуру.

В начале 90-х мы начали возрождать национальную культуру народов Башкортостана. В тот момент мы не знали, с чего начинать, как нам сохранить традиции, и мы начали с национальных культур. Мы создали национально-культурный центр «Сябры», потом «Спадчыну», потом историко-культурный центр, начали изучать литературу, и одним из моментов стал праздник Ивана Купалы. Анас Валиуллин, специалист информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района

Встречают венком, угощают драниками – настолько ароматными и румяными, что хозяйки тут же выстраиваются в очередь за рецептом. А сковорода на празднике не пустует ни минуты: тут же жарят яичницу с пылу с жару.

Гастрономия здесь – настоящий пир для души и живота. Белорусские драники, башкирский мёд, русские блины – всё смешалось в едином праздничном котле.

Столько интересных гастрономических презентаций, настолько это смешано, как раз это говорит о дружбе народов. Столько национальностей приехало, и все пробуют. Посмотрите, какие интересно башкиры готовят белорусские блюда. Это только на Ивана Купалу. Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

В этом году всем Домом дружбы приехали ещё раз показать нашим гостям, которые проживают в Республике Башкортостан, какой богатый у нас российский народ. Эльмира Саматова, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан

Некоторые гости каждый год специально берут отпуск, чтобы вернуться сюда за атмосферой, за запахом трав, за ощущением праздника.

Каждый год приезжаю в отпуск и каждый год бываю на празднике Ивана Купалы, где получаю тысячи положительных эмоций и удовольствий. Тамара Побегус

А в этом году гостей ждало ещё одно удовольствие – настоящая банная юрта. Мастера парения прямо на празднике устроили ароматные сеансы на сене. Новшество пришлось по душе.

Здесь, на празднике, мы представляем банную школу. У нас башкирская банная юрта, мы парим на сене. Аксан Лукманов

Этот праздник проводится в Белоруссии каждый год. Именно он проходит в вечернее время, потому что жгутся костры, все прыгают через эти костры и загадывают желания. Раиса Зюсько, председатель Региональной общественной организации «Белорусы Башкортостана»

Но главное, конечно, впереди. Когда солнце садится, праздник обретает мистическую силу. Костры, венки, тайные желания – всё это Ивана Купала.