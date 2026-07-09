В Уфе завершились съёмки короткометражного фильма «Рая»

В Уфе приступают к монтажу короткометражного фильма «Рая». Сюжет закручивается вокруг медсестры Раи, которая заболевает. Перепробовав разные виды лечения, она отчаялась и пришла к вере в Бога.

Героиня полностью ушла в мир молитв и духовную жизнь. Единственное, что связывало её с внешним миром, – это редкие звонки и посылки от родных, и сын, который почти не появлялся. Когда жизнь, кажется, стала непроглядной тьмой, в её жизни появилась Надежда и новые способности.

Фильм снят на основе реальных событий. Действительно, существует женщина, которая заболела и которую, по её словам, вытащила церковь.

Ляйсан Гаррапова, автор сценария и режиссёр

Фильм снимался в рамках практического обучающего курса по кинорежиссуре. Преподавателем выступил режиссёр киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова, член Союза кинематографистов Башкортостана Роман Пожидаев. Главную роль в фильме сыграла Анастасия Речистер. Она знакома уфимскому зрителю по картинам «Из Уфы с любовью» и «Я тебя не отпущу».

Рая очень сильно меняется от начальной сцены до финальной. И мне было бы очень приятно, если бы зритель, смотря эту картину, думал о том, что она справилась, и почувствовал внутреннее не благоговение, а облегчение. Чтобы его отпустило, чтобы он подумал: «Фух, она справилась, слава богу!».

Анастасия Речистер, исполнительница главной роли «Рая»
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