Рая очень сильно меняется от начальной сцены до финальной. И мне было бы очень приятно, если бы зритель, смотря эту картину, думал о том, что она справилась, и почувствовал внутреннее не благоговение, а облегчение. Чтобы его отпустило, чтобы он подумал: «Фух, она справилась, слава богу!».

Анастасия Речистер, исполнительница главной роли «Рая»