В Башкирии на «Госуслугах» заработал сервис для оформления недвижимости

На «Госуслугах» заработал принцип «одного окна» для оформления недвижимости. Жители Башкортостана теперь могут оформить сделку, зарегистрировать построенный дом или согласовать перепланировку через единый сервис «Жизненные ситуации».

Система автоматически подставляет данные из профиля пользователя, подсказывает, какие документы заполнить, куда их отправить и на что можно рассчитывать. Об этом рассказали на конференции, организованной Общественной палатой.