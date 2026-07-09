На «Госуслугах» заработал принцип «одного окна» для оформления недвижимости. Жители Башкортостана теперь могут оформить сделку, зарегистрировать построенный дом или согласовать перепланировку через единый сервис «Жизненные ситуации».
Система автоматически подставляет данные из профиля пользователя, подсказывает, какие документы заполнить, куда их отправить и на что можно рассчитывать. Об этом рассказали на конференции, организованной Общественной палатой.
Также с 1 июля через сервис «Приобретение недвижимости» можно регистрировать сделки при помощи биометрической системы. Аналогичный принцип работает и в других сценариях: при строительстве дома система подскажет, какие уведомления подать в местную администрацию, как подготовить технический план и зарегистрировать право собственности.