На 23 км автодороги Межгорье (Центральное) – Межгорье (Юго-Западное) сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Датсун М1-ДО», которым управляла 38-летняя местная жительница.
При проверке документов выяснилось, что предъявленные права принадлежат другой женщине. Сама водительского удостоверения она не получала, а поддельный документ приобрела через мессенджер за 50 тысяч рублей.
В отношении нее составлены административные материалы. Также к ответственности привлечен владелец машины, передавший транспорт человеку без соответствующего права управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование заведомо подложного документа.
Видео: ГАИ РБ.