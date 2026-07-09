Под Уфой мальчик застрял ногой в велосипеде

В Уфимском районе помощь спасателей потребовалась юному велосипедисту. Об этом рассказали в МЧС.

В селе Михайловка на улице Сливовой мальчик играл с друзьями и катался на велосипеде. В один момент он поставил его на подножку и засунул ногу между педалью и рамой. Мальчик застрял. Очевидцы вызвали врачей и спасателей.

Сам ребёнок испугался, много плакал, но во время операции спасения проявил мужество. Мама ребёнка принесла одеяло, накрыла им сына, а в это время спасатели перерезали велосипед болгаркой. Мальчику потребовалась помощь врачей.