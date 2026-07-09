В Бирске отметили День семьи, любви и верности

Накануне в России отметили День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия по традиции прошли в Бирске. С гостями в торжествах принял участие и глава республики Радий Хабиров со своей супругой. Вместе они поздравили молодожёнов, которые решили скрепить себя узами брака именно в этот день. Для счастливых пар это не только красивая дата – это символ начала долгой и верной совместной жизни.

Также почётные гости возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским, православным покровителям семьи и брака. А сам Бирск исторически – один из центров семейных традиций в республике. Здесь сохранились купеческие дома, где когда-то строились крепкие семейные устои. А в последние годы город активно поддерживает проекты, направленные на укрепление института семьи. В контексте Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России этот праздник приобрёл особое звучание.

Я сердечно приветствую всех участников этого замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. В Бирске мы этот праздник проводим уже в седьмой раз. И он действительно стал любимым местом, куда приходят люди, чтобы порадоваться, наверное, самому яркому, светлому и тёплому, что есть в наших душах. Вы знаете, в такие тяжёлые, непростые времена каждому человеку нужна опора. Сегодня мы, конечно, нашу опору находим в наших родных, близких, в наших семьях, наших любимых. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан