Накануне в России отметили День семьи, любви и верности. В Башкортостане основные мероприятия по традиции прошли в Бирске. С гостями в торжествах принял участие и глава республики Радий Хабиров со своей супругой. Вместе они поздравили молодожёнов, которые решили скрепить себя узами брака именно в этот день. Для счастливых пар это не только красивая дата – это символ начала долгой и верной совместной жизни.
Также почётные гости возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским, православным покровителям семьи и брака. А сам Бирск исторически – один из центров семейных традиций в республике. Здесь сохранились купеческие дома, где когда-то строились крепкие семейные устои. А в последние годы город активно поддерживает проекты, направленные на укрепление института семьи. В контексте Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России этот праздник приобрёл особое звучание.
В этот день на Октябрьской площади города чествовали многодетные семьи, супругов, проживших вместе много десятилетий, молодожёнов и родителей, которые достойно воспитывают детей. Одним из самых трогательных моментов праздника стало участие в нём четы Айым и Рима Рахимовых, которые ожидают рождения четвёртого ребёнка. По просьбе родителей пол будущего малыша в торжественной обстановке озвучил Радий Хабиров. В семье, где уже подрастают двое сыновей и дочь, родится мальчик.