У
семей, которые долгие годы мечтают о ребёнке, появляется ещё одна надежда. По
полису обязательного медицинского страхования можно будет пройти генетическое
тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО. Такое нововведение в рамках
нацпроекта «Семья» планируют распространить по всей стране. Для чего и кому
будет доступна процедура?
Каждое
утро Лилия просыпается с надеждой взять на руки своего ребёнка. Два года они с
мужем жили в ожидании, в бесконечных анализах и визитах к врачам. После
консультаций специалистов решились на процедуру ЭКО бесплатно, по медполису. На
этом непростом пути их сопровождают на всех этапах.
Я вот уже собрала все нужные анализы,
встала на очередь. Страх был бы, если бы такой процедуры не существовало. То
есть, когда у тебя раз за разом не получается забеременеть, ты уже начинаешь
думать о том: «Что со мной не так?». Тут, когда есть возможность появления ребёнка
в семье, это большое счастье, он укрепляет семью.Лилия, пациентка Республиканского медико-генетического центра
С
2013 года у неё и у тысяч других семей страны появился шанс на рождение ребёнка
с помощью ЭКО бесплатно. А теперь в рамках нацпроекта «Семья» можно будет
пройти перед процедурой тестирование эмбрионов на генетические нарушения.
Раньше такую возможность предоставляли только частные клиники.
Это обычно предлагается супружеским
парам, у которых были уже рождённые дети с наследственными заболеваниями или
отягощённая наследственность по определённым генетическим синдромам. Здесь
первично, конечно, таких пар консультирует врач-генетик, который определяет,
есть ли показания для такой диагностики, с последующим уже направлением на
консультацию к врачу-репродуктологу, который работает уже для проведения процедуры
ЭКО, с последующим обследованием этих эмбрионов.Виктория Сангизова, главный внештатный специалист по пренатальной диагностике Минздрава Республики Башкортостан
Это
поможет снизить рождаемость детей с серьёзными наследственными заболеваниями,
которые невозможно вылечить.
Пары, которые столкнулись с
проблемами наступления беременности в течение шести месяцев, мы всё-таки
рекомендуем обращаться за медицинской помощью. В текущем году выделено 2842
квоты на проведение ЭКО абсолютно бесплатно тем супружеским парам, которые
столкнулись с бесплодием, и в сравнении с предыдущими годами количество квот
увеличилось приблизительно по сравнению с прошлым годом на 30%.Резеда Юлбарисова, заведующая Центром охраны здоровья семьи и репродукции Республиканского медико-генетического центра
И
главный фактор, который влияет на эффективность вмешательств, – возраст. Медики
рекомендуют планировать первую беременность до 30 лет. Если возникли проблемы,
следует обратиться в женскую консультацию по месту жительства, ведь даже во
вспомогательных репродуктивных технологиях всё зависит от того, насколько
своевременно пациенты прошли диагностику и лечение.