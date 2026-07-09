В Башкирии можно бесплатно пройти генетическое тестирование перед ЭКО

У семей, которые долгие годы мечтают о ребёнке, появляется ещё одна надежда. По полису обязательного медицинского страхования можно будет пройти генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО. Такое нововведение в рамках нацпроекта «Семья» планируют распространить по всей стране. Для чего и кому будет доступна процедура?

Каждое утро Лилия просыпается с надеждой взять на руки своего ребёнка. Два года они с мужем жили в ожидании, в бесконечных анализах и визитах к врачам. После консультаций специалистов решились на процедуру ЭКО бесплатно, по медполису. На этом непростом пути их сопровождают на всех этапах.

Я вот уже собрала все нужные анализы, встала на очередь. Страх был бы, если бы такой процедуры не существовало. То есть, когда у тебя раз за разом не получается забеременеть, ты уже начинаешь думать о том: «Что со мной не так?». Тут, когда есть возможность появления ребёнка в семье, это большое счастье, он укрепляет семью. Лилия, пациентка Республиканского медико-генетического центра

С 2013 года у неё и у тысяч других семей страны появился шанс на рождение ребёнка с помощью ЭКО бесплатно. А теперь в рамках нацпроекта «Семья» можно будет пройти перед процедурой тестирование эмбрионов на генетические нарушения. Раньше такую возможность предоставляли только частные клиники.

Это обычно предлагается супружеским парам, у которых были уже рождённые дети с наследственными заболеваниями или отягощённая наследственность по определённым генетическим синдромам. Здесь первично, конечно, таких пар консультирует врач-генетик, который определяет, есть ли показания для такой диагностики, с последующим уже направлением на консультацию к врачу-репродуктологу, который работает уже для проведения процедуры ЭКО, с последующим обследованием этих эмбрионов. Виктория Сангизова, главный внештатный специалист по пренатальной диагностике Минздрава Республики Башкортостан

Это поможет снизить рождаемость детей с серьёзными наследственными заболеваниями, которые невозможно вылечить.

Пары, которые столкнулись с проблемами наступления беременности в течение шести месяцев, мы всё-таки рекомендуем обращаться за медицинской помощью. В текущем году выделено 2842 квоты на проведение ЭКО абсолютно бесплатно тем супружеским парам, которые столкнулись с бесплодием, и в сравнении с предыдущими годами количество квот увеличилось приблизительно по сравнению с прошлым годом на 30%. Резеда Юлбарисова, заведующая Центром охраны здоровья семьи и репродукции Республиканского медико-генетического центра