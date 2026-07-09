Соцпроекты и гранты: в Башкирии ветеранам СВО помогают реализовать инициативы

Социальная поддержка, трудоустройство и общественные инициативы: в Башкортостане активно развиваются новые форматы работы с ветеранами СВО. Одним из них стал семинар «Азбука социального проектирования». Его провёл Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты для членов Ассоциации ветеранов СВО республики.

Как отмечают организаторы, подобные образовательные программы помогают ветеранам не только получить новые знания, но и найти себя в общественной деятельности. Социальное проектирование становится одним из инструментов их успешной адаптации к мирной жизни, позволяя продолжать помогать людям, реализовывать инициативы и вносить свой вклад в развитие республики.