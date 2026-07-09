В Учалинском районе прошёл фестиваль «По следам Урал-батыра»

В Учалинском районе состоялся фестиваль «По следам Урал-батыра». Программа получилась насыщенной и по-настоящему народной. Центральным событием стал фестиваль фольклорных коллективов Учалинского района: на сцене сменяли друг друга ансамбли, представляя театрализованные постановки и музыкальные номера по мотивам эпоса «Урал-батыр».

Для любителей активного отдыха были организованы турнир по стрельбе из традиционного лука, метанию сукмара и другие народные игры. Не менее востребованными оказались мастер-классы по различным ремёслам и народным искусствам. Большой интерес у гостей вызвала выставка-продажа изделий народных промыслов и сувениров.