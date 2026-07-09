Ровно четыре года назад боец из Башкортостана героически погиб в ходе спецоперации. В память о нём в 93-м гвардейском зенитно-ракетном полку, в котором проходил службу Тамерлан Ильгамов, состоялись торжественные мероприятия. В них приняли участие близкие бойца.

4 июля 2022 года боевой расчёт зенитной ракетно-артиллерийской батареи под командованием Тамерлана Ильгамова заступил на боевое дежурство. При ведении воздушной разведки расчёт противника вступил в противоракетный бой. Он сумел поразить девять ракет противника, однако две ракеты врага попали в зенитный комплекс. Прапорщик погиб вместе с боевыми товарищами. Сегодня в этой же части служит родной брат Героя России.