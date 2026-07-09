В Уфе два парня едва не погибли на озере

Спасатели Уфы дважды за сутки спасли от смерти отдыхающих. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Инцидент произошел на озере Кашкадан. Первому помощь потребовалась 22-летнему отдыхающему. По предварительной информации, парень в состоянии опьянения заплыл на глубину, упал лицом в воду и захлебнулся. Спасатели оперативно вытащили тонущего из воды и провели реанимационные действия. Ещё не до конца очнувшегося парня передали медикам.

Подобный случай произошёл с 20-летним молодым человеком. Он заплыл на глубину, устал и начал тонуть. К счастью, спасатели извлекли отдыхающего из воды и передали медикам.