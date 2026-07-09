Медведь вышел к лодкам туристов в Башкирии

В Бурзянском районе туристы, сплавлявшиеся по реке недалеко от пещеры Шульган-Таш, встретили медведя. По словам отдыхающих, хищник вышел к берегу и приблизился к месту, где находились лодки.
К счастью, один из участников группы вовремя заметил зверя. Туристы воспользовались сигнальными гудками, чтобы отпугнуть медведя. Услышав громкий звук, хищник ушел.
Жителям напоминают: при встрече с дикими животными необходимо соблюдать осторожность, не приближаться к ним, не пытаться кормить или снимать с близкого расстояния. Лучше спокойно отойти на безопасную дистанцию и не привлекать внимание.
Фото: соцсети.