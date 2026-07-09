В небе над Башкирией Луна встретится с Марсом

В Башкирии 11 и 12 июля можно будет увидеть, как старая Луна проходит рядом с Марсом.

Марс взойдет около двух часов ночи и перед рассветом будет заметен невысоко над северо-восточным горизонтом. 11 июля планета окажется ниже и левее тонкого лунного серпа. Сама Луна уже будет приближаться к новолунию, поэтому ее диск будет освещен всего на 17%.

На следующее утро, 12 июля, Луна сместится по небу, и Марс окажется справа от нее. Лунный серп станет еще тоньше – будет освещено около 9% диска. Наблюдать сближение можно будет в созвездии Тельца, если позволит погода.